La scultrice Lu Lupan da Mutonia a San Piero in Bagno

Inaugura domani la nuova stagione espositiva della Galleria Garibaldi di San Piero in Bagno: uno spazio dedicato all’arte, in tutte le sue forme, che vuole essere anche una vetrina per far conoscere l’opera di alcuni talentuosi artisti, romagnoli e non solo. La prima mostra, dal titolo ‘Corpi e Spazio’, raccoglie le opere di Lu Lupan, poliedrica scultrice che oggi è una delle anime di Mutonia, il villaggio auto-costruito di Santarcangelo di Romagna dove la cultura del riutilizzo permea ogni attività dei residenti e dove le monumentali opere che lo popolano sono un atto di ribellione contro la cultura consumista. All’anagrafe Lucia Peruch, classe 1969, l’artista trevigiana vive dagli anni Novanta a Mutonia, dove ha messo su famiglia e ha cresciuto i suoi figli. Il suo immaginario è popolato di figure zoomorfe e umanoidi: mantidi, ragni, scoiattoli, animali ed esseri fantastici di ogni dimensione, a cui dà forma utilizzando tubi, lamiere, molle e altri materiali di scarto. "Ho iniziato nel 1996 la mia missione creativa di trasmutazione dei rottami in sculture - racconta Lu Lupan -. Per ciascuna opera amo studiare soluzioni diverse, coltivando le loro unicità estetiche attraverso tecniche differenti". "Il metallo è il materiale che più mi appassiona - continua - nel mio immaginario i rottami stessi sanno essere muse ispiratrici". La mostra di Lu Lupan rimarrà allestita per un mese, dopo di lei alla Galleria Garibaldi arrivano il fumettista cesenate Denis Medri (mostra dal 12 ottobre) e l’illustratore umbro Aimone Marziali (dal 16 novembre). Chiude il ciclo il 14 dicembre una mostra fotografica di Valerio Corzani, autore, musicista e giornalista originario di Bagno di Romagna, storica voce di Radio Tre. Domani il vernissage è alle 18, a seguire musica dal vivo con Marco Sforza.

Carlotta Benini