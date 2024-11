La solidarietà va in meta. Baffi a favore della ricerca

Anche quest’anno si è rinnovato il sostegno che il sodalizio rugbistico del Romagna Rfc rivolge all’Istituto Oncologico Romagnolo attraverso il Movember Romagnolo, una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi dedicata alla salute maschile, in particolare per quello che riguarda la prevenzione e la ricerca scientifica sulle patologie oncologiche.

Rugby, Romagna, Ricerca: in queste tre ’R’ sta la sintesi di un’iniziativa virtuosa, nata nel mondo della palla ovale dalla tradizione dei giocatori dell’emisfero australe di farsi crescere barba e baffi per tutto il mese di novembre, periodo in cui le nazionali sono impegnate in tournee europee.

L’idea è così approdata alle nostre latitudini grazie ai giocatori del Romagna Rugby che hanno deciso di dedicarla in particolare a una delle eccellenze del nostro territorio nell’ambito della cura e della ricerca contro i tumori, lo Ior.

Dal 2013, ogni anno, durante il mese di novembre vengono promosse diverse iniziative e collaborazioni, pensate con il duplice scopo di sensibilizzare gli uomini sull’importanza della prevenzione, spesso troppo trascurata, e allo stesso tempo di raccogliere fondi da destinare alle attività di Ior e Irst.

I baffi faranno da filo conduttore anche a questa edizione del Movember Romagnolo: ci sarà la domenica con i baffi, in programma il 17 novembre in occasione della partita casalinga del Romagna allo Stadio del Rugby di Cesena.

Saranno presenti i volontari della sezione di Cesena dello Ior e sarà allestito un corner a tema Movember, dove si potranno acquistare le tshirt simbolo dell’iniziativa e trovare i baffi della prevenzione realizzati dallo Ior. Anche il terzo tempo sarà dedicato alle iniziative di Movember. Altra occasione per raccogliere donazioni è data dalla ‘Cena coi baffi’, in programma venerdì 29 novembre a Podere La Berta, che ospiterà la serata confermando il proprio sostegno al Romagna Rfc anche in questa iniziativa solidale.

La serata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Volontari e amici dello Ior, sarà anche l’occasione per parlare di prevenzione con il Dottor Massimo Del Duca (dirigente medico di brachiterapia).

L’appuntamento conclusivo sarà infine domenica 8 dicembre con la tradizionale asta dei baffi dei giocatori del Romagna, in occasione dell’ultima partita dell’anno allo Stadio del Rugby di Cesena.

E’ possibile partecipare e contribuire al Movember anche tramite i social, accettando la sfida di farsi crescere baffi e barba per tutto il mese oppure semplicemente sfoggiando e condividendo foto ‘baffute’.