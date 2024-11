La SP 53 resta chiusa fino a metà dicembre

Proseguiranno, con l’attuale interruzione della circolazione fino a circa metà dicembre, i lavori sulla Strada Provinciale 53 Mercato Linaro al km 8+100 in località Ciola nel comune di Mercato Saraceno. E questo perchè è stato necessario realizzare dei micropali leggermente sfalsati rispetto al progetto originario, e questo ha reso più complessa e, conseguentemente più lunga, l’esecuzione della trave soprastante. Poi una volta terminata la parte più complessa del cantiere - che comporta la chiusura totale del tratto stradale al traffico veicolare - le lavorazioni ulteriori di completamento del pacchetto stradale (avendo a disposizione il recupero dell’intera piattaforma stradale), verranno gestite a senso unico alternato. A fronte di questo slittamento l’impresa che sta operando sulla SP 53, lunedì 25 novembre inizierà contemporaneamente il cantiere sulla frana di Linaro al km 14+500: l’interferenza con il traffico verrà gestita con senso unico alternato regolato con semaforo o movieri, limitando il disagio del cantiere. "Questo slittamento dei tempi è dovuto alla complessità della realizzazione dei micropali che si è resa necessaria vista la condizione della frana – commenta Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo e consigliera provinciale con delega alla viabilità – per questo i tecnici della Provincia, insieme all’impresa che realizza il cantiere, hanno deciso di cominciare ad intervenire contestualmente anche sul dissesto di Linaro. Gli interventi in corso di realizzazione sono opere complesse che hanno necessità di un po’ di tempo. Per questo mi sento di ringraziare i residenti e l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno per la grande collaborazione".

Edoardo Turci