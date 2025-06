La stagione parte col piede giusto. Primo bagno di folla per la riviera: "Come un Ferragosto anticipato"

La riviera ha fatto il pieno di turisti per il ponte del 2 giugno. Quello appena lasciato alle spalle è il vero primo test della stagione estiva 2025, dopo i ponti di primavera e i fine settimana di maggio caratterizzati soprattutto dalle manifestazioni sportive, ma da condizioni meteo che non consentivano i bagni al mare. In questa ricorrenza di festa, invece, sono stati i bagni al mare a lavorare parecchio, i villaggi, i campeggi. Tutto esaurito anche in quasi tutti i locali sul lungomare ed i ristoranti tipici sul porto canale. I balneari finalmente sorridono, come ci conferma Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico: "Dopo un mese di maggio fra i più freddi e calmi degli ultimi anni, finalmente sono arrivati il sole e il caldo. C ‘è tanta voglia di mare e per noi questo ponte è stata l’occasione per salutare i clienti più affezionati, ma anche per conoscerne dei nuovi. Adesso possiamo dire che è iniziata la stagione e le sensazioni sono molto positive perché riceviamo molte richieste di informazioni e di prenotazioni, tra cui ci sono molte famiglie di giovani con bambini".

Terzo e Lorenzo Martinetti, titolari del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare, traggono un bilancio molto positivo: "Il ponte del 2 giugno è stato bellissimo, perché con queste condizioni del tempo il turismo all’aria aperta riesce a dare il meglio ai vacanzieri. C’era bisogno di giornate come queste e per noi è significativo il gradimento e l’attrazione che ha Cesenatico, una località sempre più gettonata da coloro che desiderano vivere dei piacevoli momenti al mare in un borgo marinaro tra i più belli d’Italia, dove abbinate al mare ci sono sempre opportunità culturali, manifestazioni sportive e una tradizione enogastronomica di qualità legata alla pesca".

Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer Village, parla di prime grandi soddisfazioni: "Non vedevamo l’ora di iniziare la stagione 2025 e finalmente sono arrivate tutte le condizioni per poter vivere nel miglior modo la spiaggia di Gatteo a Mare e la località con i suoi viali e le aree verdi. Se il tempo ci aiuterà, anche nelle prossime settimane e nei weekend avremo il piacere di ospitare tante famiglie, che qui trovano un ambiente ideale per rilassarsi e divertirsi". Paolo Togni, albergatore di San Mauro Mare e presidente dell’associazione Marefuturo, è molto soddisfatto: "E’ stato un ponte eccezionale, dove siamo stati tutti contenti e c’è chi ha lavorato più che a Ferragosto. È un’ottima partenza, coloro che avevano una camera vuota, l’hanno venduta in un quarto d’ora su booking e questi sono segnali molto buoni. Adesso contiamo di lavorare bene nei fine settimana, ma da metà giugno avremo famiglie che prenotano per una settimana intera, anche se è sempre più marcata la tendenza a vacanze brevi di qualche giorno". Anche Savignano Mare sorride, con il Camping Villaggio Rubicone della famiglia Grotti gettonatissimo da turisti italiani e stranieri.

Giacomo Mascellani