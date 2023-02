"La utilizzerò per panini e focacce"

1 Via libera

Da gennaio la farina di grilli può essere commercializzata in tutti i paesi dell’Unione europea, Italia compresa. La farina si ottiene macinando le larve di grilli. Ha un alto contenuto proteico e un costo superiore alla normale farina. Dal punto di vista sanitario è sicura e controllata come ogni altro alimento, provenendo da allevamenti.

2 Social infuocati

Lo chef torinese Enrico Murdocco, già premiato dal Gambero Rosso, ha annunciato che creerà panini e focacce con farina di grillo. Contro di lui si è scatenata una polemica violentissima sui social network. Ha risposto dicendosi stupito del clamore e sostenendo che la farina di grillo è un’alternativa come altre e non mette in discussione la tradizione del pane artigianale italiano.