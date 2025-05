La violoncellista Moretti:: "Sarò in gara al concorso internazionale dei Lions"

La cesenate Giada Moretti (nella foto), venti anni a giugno, che ha studiato al Conservatorio Maderna ed ora affina la formazione musiciale al Mozarteum all’Università di Salisburgo, è la candidata sostenuta dal Lions Club Cesena per la partecipazione al concorso europeo Lions Thomas Kuti. Si è aggiudicata a Torino la selezione nazionale e si appresta a partecipare a Dublino alla selezione europea in rappresentanza del Multidistretto 108A Italy.

"Come riconoscimento all’impegno e al talento e per sostenerla nella sua promettente carriera – afferma il presidente Lions Cesena Massimo Di Fonzo – il nostro consiglio direttivo ha stabilito di assegnarle i 1.500 euro della borsa di studio Corradino Fabbri, fondatore e primo presidente del club".

Il curriculum di Giada Moretti è già sterminato. A gennaio ha partecipato alla produzione di Tosca al teatro dell’Opera di Roma, si è esibita in diretta Rai 1 alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Nell’estate scorsa ha partecipato alla tournée estiva di ’European Youth Orchestra’ suonando in vari paesi europei e al prestigioso Carnegie Hall di New York.

"Ho iniziato a suonare il violoncello a cinque anni – dichiara la musicista – e a sei mi sono esibita in pubblico per la prima volta. La formazione al Mozarteum di Salisburgo è una nuova tappa fondamentale della mia crescita. Ciò che voglio fare nella vita è la violoncellista e ringrazio il Lions Club di Cesena per la vicinanza e l’accompagnamentoi".

Andrea Alessandrini