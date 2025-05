Laboratorio di mosaico al museo del Compito

Oggi alle 14.30 al Museo del Compito di Savignano sul Rubicone, Elisa Brighi e Evelina Garoni saranno le professioniste docenti del laboratorio di mosaico per adulti organizzato all’interno della rassegna Archeomaggio. L’iniziativa si compone di una serie di laboratori ad accesso libero, un omaggio all’archeologia che in questo mese di maggio vedrà il Museo del Compito aprire le porte a grandi e piccoli in più occasioni.

Riservati ai piccoli il 24 maggio dalle 20 "Una notte al museo", il consueto appuntamento stagionale notturno riservato ai piccoli, con laboratorio, cine popcorn, nanna insieme e colazione e sabato 31 maggio alle 14.30 il laboratorio di pittura rupestre con colori naturali in collaborazione con Sonia Zannoni. Per gli adulti domenica 25 maggio alle 14.30 il laboratorio di ceramica con la collaborazione di Silvia Orlandi. I partecipanti potranno cimentarsi con le varie tecniche nella riproduzione di alcuni oggetti conservati al Museo del Compito.

L’accesso è libero, i posti limitati a prenotazione obbligatoria. Info e contatti: tel. 335 6286338. Le prenotazioni via sms o whatsapp non saranno tenute in considerazione. Il progetto è a cura di Cooperativa Koinè con il sostegno del Comune di Savignano sul Rubicone.

e. p.