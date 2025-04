Laboratorio sensoriale all’asilo

All’asilo nido Il Bruco di San Mauro Pascoli bambini e bambine imparano a conoscere le verdure grazie al laboratorio sensoriale attivato in collaborazione con Sodexo. Il progetto, avviato in fase sperimentale sui 21 bambini della sezione ’papaveri’, si propone di guidare i più piccoli alla scoperta di verdure e ortaggi accompagnandoli, attraverso l’esperienza diretta, nel familiarizzare con questi prodotti e quindi superare timori o resistenze che si presentano al momento del pasto.

L’invito a sperimentare le verdure attraverso l’osservazione di colore e forme, la manipolazione e il riconoscimento delle sensazioni tattili, la scoperta di odori, profumi e non da ultimo il gusto, consente loro di mettersi alla prova, con effetti positivi sul processo di costruzione della propria identità, e, al contempo, di fidarsi gradualmente del cibo proposto al nido.

L’attività è infatti propedeutica non solo allo sviluppo delle competenze e delle autonomie dei più piccoli, ma anche ad avvicinarli con fiducia a quanto proposto al momento del pranzo. Spiega Emanuela Celli, coordinatrice pedagogica: "Il progetto è parte del più ampio percorso educativo ’La sensorialità: alla scoperta dei 5 sensi’, disegnato dal team educativo dell’Unione Rubicone e Mare. Le esperienze educative sono progettate specificamente sulla base dei bisogni e degli interessi dei bambini, per guidarli alla scoperta del mondo che li circonda attraverso l’approccio pedagogico del ’se faccio, conosco’. L’area del gioco è la migliore strada per sperimentare, fidarsi, assaggiare. Invitati dalle educatrici a osservare, toccare, annusare, schiacciare, assaggiare le verdure, i bambini gradualmente arrivano ad accettare la ’pappa del nido’. Abbiamo osservato un cambiamento in alcuni bimbi che solitamente erano più restii a mangiarle al momento del pasto".

Il laboratorio, attivato nel mese di marzo, ha cadenza quindicinale e verrà replicato fino a giugno. Le attività vengono monitorate e documentate per tracciare i progressi dei bambini e trasmettere ai genitori le esperienze vissute al nido dai propri figli.

Ermanno Pasolini