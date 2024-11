Ladro fugge e si sente male. Lo soccorrono i carabinieri

Un episodio piuttosto singolare è accaduto l’altra sera a Cesenatico, quando una pattuglia dei carabinieri ha dovuto soccorrere un ladro. È accaduto in via Squero, in centro, dove un 18enne ed un 17enne, entrambi della zona, sono entrati nell’abitazione di un uomo anziano e disabile, hanno rubato 200 euro in contanti, un bancomat, un cellulare, una carrozzina elettrica e alcune confezioni di medicinali. L’allarme è arrivato ai carabinieri che hanno attivato gli uomini dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cesenatico, i quali hanno compiuto una serrata e tempestiva attività d’indagine, dopo aver fatto un sopralluogo. Dopo pochi minuti sono riusciti a rintracciare e identificare i due ladruncoli nei pressi di una fermata degli autobus diretti a Cesena, dove il 17enne si era sentito male e versava in stato d’incoscienza, per una intossicazione da farmaci, che aveva ingerito dopo averli rubati all’anziano. A quel punto i militari hanno prestato il primo soccorso al ragazzo, prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118, che lo ha poi trasportato al pronto soccorso, che si è ripreso. Dai successivi accertamenti, con la collaborazione del 18enne è stata recuperata anche l’intera refurtiva, che i due ladri avevano nascosto in un vicino garage. Il maltolto è stato interamente restituito alla famiglia dell’anziano. Per il 18enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì-Cesena, mentre per il 17enne procede il tribunale dei minorenni di Bologna. Entrambi dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso. g.m.