L’ambulatorio Caritas: "Curiamo gli indigenti"

Tra le molteplici opere fruttuose della Caritas diocesana da oltre mezzo secolo al servizio dei più fragili sta crescendo l’ambulatorio sociale avviato in via sperimentale a metà del 2022 e attivato all’inizio dell’anno dopo. Si trova in galleria Oir, luogo strategico per facilitare l’accesso e l’accompagnamento degli utenti ai servizi socio-sanitari pubblici e privati (ospedale pubblico, Case di Cura private (tutte convenzionate), servizi Sociali comunali, strutture d’accoglienza diurne e notturne, mense, operatori di strada, avvocati di strada e associazioni di volontariato.

"Nel 2024 gli utenti sono stati 148 di cui 107 maschi e 41 femmine, 36 italiani e 112 non italiana, perlopiù da Tunisia. Marocco e Senegal – spiega il volontario Giancarlo Dallara tra i promotori dell’ambulatorio – afferenti a queste tipologie: stranieri temporaneamente presenti, europei non iscritti al servizio sanitario nazionale, stranieri con permesso di soggiorno a scopo umanitario, nonché cittadini italiani indigenti, qualora gli stessi non abbiano l’assegnazione del medico di medicina generale. In consistente aumento i senza fissa dimora".

L’ambulatorio sociale della Caritas di Cesena-Sarsina, attraverso l’associazione Mater Caritatis, suo braccio operativo, ha sottoscritto una convenzione con l’Ausl Romagna sulla base della quale è autorizzato a garantire, attraverso i propri medici ed infermieri operanti a titolo volontaristico prestazioni di medicina generale ed infermieristiche. In virtù di tale convenzione, i cittadini beneficiari hanno l’accesso a tutti i servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale. I cittadini che non rientrano in tali categorie, comunque, usufruiscono gratuitamente degli stessi servizi, con oneri a carico della Caritas diocesana.

L’ambulatorio è attivo il mercoledì e il venerdì, dalle 9.30 alle 11.30 e i servizi sanitari vengono erogati da una decina di medici e tre infermieri. Oltre a questi, una decina di medici specialisti hanno dato la propria disponibilità per visite specialistiche urgenti, erogabili anche nel loro ambulatorio, esterno a quello sociale della Caritas.

"A tutto questo – prosegue Giancarlo Dallara – si aggiunge l’attività, quanto mai necessaria date le tipologie di utenti, di accompagnamento ai vari servizi sanitari e socio-sanitari del territorio svolta in stretto rapporto di collaborazione con gli operatori della Caritas, dei servizi sociali del comune, e di altri soggetti pubblici e privati. Inoltre, l’’ambulatorio sociale della Caritas di Cesena-Sarsina ha avviato una collaborazione con un medico odontoiatra. In ambito ecclesiale l’attenzione agli ultimi e agli ultimi degli ultimi è sempre al centro dell’attività della Caritas richiamata in tutti i documenti pastorali, così come sistematicamente richiamata è la vocazione primaria della Caritas: favorire la crescita e maturazione delle coscienze, non solo quindi erogare servizi. Il progetto dell’ambulatorio, in specifico, intende promuovere innanzitutto la dignità delle persone in grave difficoltà e spesso, proprio per questo, emarginate se non addirittura criminalizzate".

Andrea Alessandrini