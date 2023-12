L’Ammi resta a Villa Silvia Carducci

Il museo di Musica Meccanica di Villa Silvia Carducci rappresenta un’eccellenza per il territorio, ed è per questa ragione che il Comune di Cesena intende perseguire la piena valorizzazione del complesso settecentesco di Lizzano e del patrimonio che custodisce. È questo il fulcro della convenzione sottoscritta tra l’amministrazione comunale e l’associazione di Musica Meccanica Italiana presieduta da Franco Severi attraverso cui le due parti si impegnano fino al 30 settembre 2024 al fine di consentire il pieno ed effettivo sviluppo del progetto. L’associazione ha presentato agli uffici comunali un progetto volto a implementare la proposta culturale, in particolare attraverso la realizzazione di servizi di web communication, web promotion e social media marketing finalizzati a posizionare e valorizzare sul web l’area museale, potenziando una clientela e un pubblico fidelizzato nel main target di riferimento; un piano di comunicazione dell’offerta didattica del Museo Musicalia al fine di raggiungere le scuole di tutto il territorio nazionale. Nell’ambito dello stesso progetto si propone inoltre il restauro dello strumento musicale meccanico Vorsetzer Welte, che rappresenta uno dei beni di punta di ‘Musicalia’.