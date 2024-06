Lanciata da un’auto. Migliora la gattina

Sta meglio la gattina lanciata lunedì mattina da un’auto in via Litorale Marina nella frazione di Villamarina, dove un bruto si è disfatto della bestiola di poche settimane di vita, lasciandola sul ciglio della strada. L’episodio è accaduto a due passi dalla sede del gruppo ciclistico "Fausto Coppi", in pratica in corrispondenza dell’ingresso della zona artigianale di Villamarina, a poca distanza dalla rotatoria dei ciclisti, dove ci sono le telecamere installate dal Comune. La Polizia locale sta lavorando proprio sulle immagini di queste telecamere per individuare il giovane automobilista che alle 7.50 circa di lunedì da un’autovettura scura si è disfatto della bestiola con un gesto molto brutto e per il quale rischia la denuncia penale per maltrattamento di animale. La gattina, che potrebbe avere circa un mese e mezzo di vita, è accudita da una volontaria esperta. La buona notizia è che riesce ad alimentarsi e a bere, anche se ci vorranno dei giorni per poterla dichiarare fuori pericolo di vita per il trauma patito. Se oggi è ancora viva lo si deve a due automobilisti di passaggio, una ragazza del posto e l’imprenditore Andrea Arfilli, i quali hanno soccorso la cucciola. Con il passare del tempo, la micetta riuscirà a recuperare le forze ed essere più autonoma. A quel punto potrà essere dichiarata adottabile e sicuramente avrà una famiglia pronta a dedicarle tutto l’amore che da piccolissima le è mancato. Arfilli dopo aver pubblicato la notizia del fattaccio sul suo profilo social, continua a ricevere messaggi da parte di donne e di uomini disponibili ad adottare la piccola. Questo triste episodio da un lato conferma la presenza di persone cattive e crudeli, ma dall’altro testimonia come sia vasto il fronte delle persone che amano veramente gli animali e sono disposte a dedicargli tempo e amore per garantirgli una vita felice. Giacomo Mascellani