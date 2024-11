L’Angelini vuole rialzarsi. Pinali: "Pronte a lottare"

L’obiettivo è quello di mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive incamerate e ritrovare la strada del successo: oggi, alle 18, l’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà di scena a Castelbellino sul campo di Clementina 2020 Volley. Al quarto posto con 14 punti, Benazzi e compagne cercheranno di restare agganciate al vagone di Bologna, Vicenza e Riccione. Le marchigiane, dalla formazione ampiamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, occupano invece la penultima posizione in classifica (a -10 da Cesena) e arrivano dalla sconfitta al tiebreak contro Ravenna. "Bologna, la nostra ultima avversaria, è una squadra molto attrezzata – commenta Greta Pinali –. Domenica scorsa ci sono mancate la continuità e una maggior cattiveria nei momenti decisivi. Se avessimo limitato gli errori, forse avremmo potuto portare il match al tiebreak, ma i rimpianti non servono: dobbiamo guardare avanti". La schiacciatrice bolognese, classe 1997, è arrivata a Cesena due stagioni fa. "A Castelbellino – prosegue – ci aspetta un altro incontro non facile contro una squadra che gioca bene, ma che ancora non ha centrato grandi risultati. Vorranno approfittare del nostro momento delicato, ma noi dobbiamo reagire, imparando dai nostri errori e partendo subito con il piede giusto. La differenza la faranno la voglia di lottare su ogni pallone e il non accontentarsi mai. Dovremo giocare di squadra".