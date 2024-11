L’Art Mbt si scalda per l’inverno

L’Art Mbt di Cesenatico, il ristò-pub sul lungomare Carducci, oggi alle 19 inaugura la stagione invernale. Per l’occasione i titolari Max e Ivan hanno preparato un menù "stagionale" a base di funghi e polpette, risotto alla zucca, pollo con salsa di castagne romagnole e un dolce speciale. Il tutto annaffiato con un ottimo calice di vino. In consolle ci sarà il dj riminese Mattia Piraccini che proporrà un medley della ricca produzione musicale italiana ed internazionale. La nuova programmazione invernale dell’Art Mtb prevede numerose novità eno-gastronomiche ed anche alcune originali iniziative serali come il podcast del lunedì dedicato alle tematiche e alle personalità del territorio.