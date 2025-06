Lattuca: "Fondi, tagli scongiurati. Ma manutenzioni ancora ferme"

Sui tagli alla manutenzione delle strade provinciali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato ieri la disponibilità a ripristinare le risorse per il 2025 attraverso la conversione del Decreto Infrastrutture. "Si tratta di una risposta concreta alle esigenze del territorio – afferma Marta Evangelisti capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna – ma anche alle numerose polemiche sollevate ad arte dalla sinistra. "È bene ricordare che oltre 350 milioni di euro già stanziati non sono mai stati utilizzati dagli enti locali molti dei quali amministrati proprio dalla sinistra, che in queste settimane ha attaccato in maniera strumentale il Governo".

Il presidente di Upi (Unione province italiane) Pasquale Gandolfi dichiara: "Come Upi abbiamo confermato l’impegno delle Province, dimostrato fin ora dai dati che abbiamo raccolto nel nostro monitoraggio, a utilizzare a pieno le risorse assegnate. Ma siamo pronti a verificare insieme al Ministero qualunque procedura che possa servire a migliorare le performance e a rendere sempre più efficiente la spesa. L’obiettivo in comune, Province e Governo, è di assicurare ai cittadini strade sicure".

"Il dietrofront annunciato – afil presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca – è un segnale positivo che tuttavia continuerà a vederci paralizzati con gli interventi manutentivi fino alla fine di luglio, ovvero alla data di conversione parlamentare del decreto infrastrutture. Rimane poi da affrontare e risolvere il taglio ben più consistente sulle annualità dal 2027 in avanti. Le province non abbasseranno la guardia".