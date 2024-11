Lattuca: "Risultato storico". Morrone: "Ma in Regione c’è poco da festeggiare"

"La netta vittoria di Michele de Pascale, con oltre il 56% dei voti, è un risultato storico, oltre ogni previsione, una grande dimostrazione di fiducia da parte degli emiliano-romagnoli che non dobbiamo sottovalutare né dare per scontata". Esulta il sindaco Enzo Lattuca, ieri a Bologna per festeggiare con de Pascale, insieme al sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. "Sono convinto che Michele sarà un ottimo presidente, capace di fare sintesi tra le forze migliori della nostra Regione e di continuare a far crescere l’Emilia-Romagna. I temi e le questioni su cui continueremo a lavorare insieme sono tanti, due su tutti: la ricostruzione post alluvione, lasciando da parte una volta per tutte le speculazioni, e la difesa e il rilancio della sanità pubblica, con il progetto del nuovo ospedale ‘Bufalini’". Lattuca esalta inoltre il 63% per il centrosinistra a Cesena e il Pd al 47%. Dal fronte del centrodestra ovviamente la delusione si taglia a fette. Il consigliere leghista Enrico Sirotti Gaudenzi bolla Cesena come "Stalingrado d’Italia". Il segretario leghista Jacopo Morrone riconosce le dimensioni della vittoria di de Pascoli ma evidenzia l’alto tasso di astensionismo. E aggiunge: " Fa bene Michele De Pascale a fare festa prima di varcare la soglia dei palazzi regionali come presidente perché come entrerà si accorgerà che c’è poco da festeggiare. La situazione è molto precaria e ingarbugliata e non è un caso se, già a poche ore dal voto, invia una colomba di pace al Governo chiedendo una ‘pax istituzionale’".

"Congratulazioni al neo presidente Michele De Pascale per il risultato ottenuto in Emilia-Romagna, a dimostrazione che un centro-sinistra unito, credibile, senza veti, con idee chiare ed un candidato forte può farcela eccome. È stato un bravo sindaco, sarà un bravissimo presidente di Regione: buon lavoro!". Lo scrive sui social Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.