Lavori in dirittura di arrivo. Riapre al traffico via Bramante

Tra una settimana sarà riaperta al traffico via Bramante. Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale, fissando in venerdì 21 giugno il giorno in cui saranno tolte le transenne. Dopo l’installazione del nuovo collettore principale della fogna bianca che raccoglie le acque piovane, in questi giorni sono in corso le ultime operazioni con gli allacci delle caditoie ed il ripristino dell’acquedotto deviato; successivamente le maestranze impegnate nel cantiere procederanno alla fresatura e all’asfaltatura finale della strada al confine tra il Parco di Levante e la prima parte di Valverde. Per questi lavori già da domani, venerdì, sino a lunedì 17 giugno, la circolazione verrà riaperta a senso unico alternato; nelle giornate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, la strada rimarrà chiusa completamente per i lavori inerenti la realizzazione del nuovo manto in asfalto. Il sindaco Matteo Gozzoli commenta così la sospirata riapertura della via: "Siamo in dirittura d’arrivo, con un lavoro importante e nevralgico non solo per una zona di Cesenatico ma per tutta la città. Le operazioni sono state complesse, ma ci consentiranno di risolvere le criticità che si presentano a ogni evento meteorologico importante. Voglio ringraziare tutti i cittadini e i turisti che con pazienza attendevano la riapertura della circolazione. Per noi amministratori la sicurezza viene prima di tutto e la sistemazione della fogna bianca in quel tratto non poteva più aspettare". Ricordiamo che l’intervento era necessario per smaltire le acque meteoriche ed evitare allagamenti, ma anche per la tenuta della strada stessa, in quanto il malfunzionamento del vecchio collettore causava erosione e grosse buche nell’asfalto.