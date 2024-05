L’azienda festeggia 75 anni. Tutto iniziò tra i banchi del mercato

L’azienda Battistini è stata fondata a Cesena nel 1949 dai fratelli Sebastiano e Domenico Battistini. I due iniziarono l’attività vendendo viti e altre piante da frutto al mercato, su un piccolo carretto trainato da cavallo. Nel 1978 cominciò la produzione in vitro con un primo piccolo laboratorio di propagazione di portainnesti fruttiferi. Grazie all’intuito e alla visione sulle grandi potenzialità che la micropropagazione può offrire, ‘Battistini vivai ‘è stato uno dei primi laboratori italiani. Nel 1996 hanno preso le redini dell’azienda i fratelli Anna e Franco Battistini, affiancati dai soci Catia Piraccini e Paolo Laghi. Battistini vivai è diventata così una realtà internazionale di alto livello, leader nel settore agricolo.

Nel 1992 ha aperto, sempre a Cesena, Garden Battistini, il settore aziendale che si occupa di progettazione e realizzazione di parchi e giardini, allestimenti floreali per eventi e matrimoni, piante ornamentali e fiorite da interno ed esterno. Dal 2012 ricopre il ruolo di direttore generale Giuliano Dradi, precedentemente ricercatore e direttore del primo laboratorio di micropropagazione. È sotto la sua guida che l’azienda ha registrato anni di forte sviluppo, raggiungendo oltre il 60% di fatturato all’estero e i 12 milioni di piante prodotte all’anno.

Oggi la terza generazione sta imparando sul campo come portare avanti questa tradizione agricola, un grande tesoro che appartiene a una famiglia e a un territorio con un occhio attento verso il futuro. Le specie più prodotte dall’azienda sono principalmente piante da frutto: ciliegi, peschi, albicocchi e i portainnesti, ma anche piccoli frutti quali mirtilli, more, lamponi. Ogni anno ‘Battistini vivai’ esporta le proprie piante in tutto il mondo, dal Portogallo alla Georgia, con particolare attenzione verso i Paesi del bacino asiatico: Uzbekistan, Tagikistan, Azerbaijan e India. L’azienda cesenate conta 170 collaboratori, 12 milioni di piante micropropagate ogni anno, oltre 40 Paesi raggiunti coi propri prodotti, 115 ettari di vivaio tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna, 10.000 metri quadrati di serre coperte e 30.000 metri quadrati di ombrai (coltivazioni sotto rete ombreggiante).