Le atmosfere di Amarcord nelle foto di Lorenzo Mini

Il Museo della Marineria di Cesenatico per due mesi ospiterà la mostra fotografica "Altrove" di Lorenzo Mini. L’esposizione, ispirata ad una scena del film Amarcord di Federico Fellini, è centrata sul mare d’inverno e sulle atmosfere Felliniane, sarà inaugurata oggi alle 17 e, alla presenza delle autorità, verrà anche presentato il libro pubblicato da Danilo Montanari editore, a tiratura limitata di copie numerate e tutte firmate dall’autore. Il volume di 60 pagine include 40 immagini con testi di Steve Bisson e Roberto Mercadini. La mostra è allestita con il contributo della Cooperativa stabilimenti balneari ed il patrocinio del Comune di Cesenatico. Le fotografie in mostra sono 35 stampe a colori, che riprendono i paesaggi della spiaggia durante le dense nebbie invernali, luoghi in cui si possono trascorrere momenti onirici e, senza punti di riferimento, ci si può sentire "in nessun posto", come dice l’anziano avanzando incerto nella coltre bianca, il nonno del ragazzo Titta che si ritrova uscito di casa, in una coltre fittissima, un’atmosfera rarefatta della celebre scena del film. La mostra rimarrà allestita sino al 27 aprile e l’ingresso è libero. L’orario di apertura è dalle 10 del mattino a mezzogiorno e dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e festivi.