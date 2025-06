"Le famiglie fanno tagli e rinunce"

Adamo Bettini dice che le famiglie continuano a fare tagli e rinunce. "Sono tante le persone che riducono i consumi nella spesa alimentare. C’è chi rinuncia a carne e pesce, e chi addirittura taglia i consumi di frutta e verdure. Tutto aumenta, compresi i vestiti. Ho degli amici che non comprano più nei negozi, ma solo negli outlet, dove trovano prodotti di marca a prezzi scontati. Tante cose che un tempo potevamo fare, i giovani d’oggi ora non le possono più fare. Anche le spese universitarie sono difficili da sostenere per tante famiglie, con questi aumenti così vertiginosi. è una problematica che riguarda tutti, o quasi. Io ho avuto fortuna, perché avevo un’impresa edile, però il futuro non lo vedo molto roseo, anche perché i contratti di lavoro sono sempre più discontinui".