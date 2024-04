Le foto di Corzani esposte al Consolato italiano in Svizzera

I suggestivi clic di Valerio Corzani, di San Piero in Bagno, ti aspettano anche in sala d’aspetto. La collezione "Geometria dell’incanto", oltre che nel pregevole volume pubblicato da Treccani, sarà nelle stanze d’aspetto del Consolato Italiano in Svizzera. "Che coloro che vanno a ritirare un visto o un passaporto italiano abbiano il supporto silenzioso delle mie immagini è una cosa che mi inorgoglisce" dice l’autore. Le foto offrono stupende immagini del Bel Paese e sono già andate in mostra a Zurigo, Budapest, Santiago del Cile.

gi. mo.