Le ’Geometrie dei suoni’ si chiudono sulle note di Bach

Giunge a conclusione la rassegna musicale ‘Geometrie dei suoni’ alla Biblioteca Malatestiana. Domani, alle 17:30, nella sala grande del piano terra si terrà il terzo ed ultimo appuntamento ad ingresso gratuito del ciclo che, nell’ambito dell’esecuzione integrale dei sei Concerti Brandeburghesi di Bach, prevede l’esecuzione del III e del VI Concerto. Protagonisti saranno gli allievi del Conservatorio ‘Maderna Lettimi’ di Cesena e Rimini, affiancati fai docenti delle classi di musica, professori Olga Arzilli ed Eolo Pignattini. I Six concerts avec plusieurs instruments, dedicati nel 1721 da Johann Sebastian Bach a Christian Ludwig, margravio del Brandeburgo, e in seguito ribattezzati ‘Concerti brandeburghesi’, costituiscono una pietra miliare del repertorio della musica di insieme di tutti i tempi. Come di consueto, con una formula che ha riscosso molto gradimento da parte del pubblico che ha finora affollato la rassegna, verranno proposte anche brevi opere moderne del 900 che condividono con i concerti Brandeburghesi l’ispirazione dialettica.