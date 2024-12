Le multe volano alto. Tolleranza zero per chi è alla guida in stato d’ebbrezza

Tolleranza zero per chi trasgredisce le nuove regole del codice della strada. Entrerà in vigore prima di Natale la nuova normativa stradale e gli automobilisti dovranno fare attenzione per evitare maximulte o la sospensione della patente. Il nuovo codice della strada è legge e le nuove multe scatteranno il 14 dicembre. Mercoledì 20 novembre il disegno di legge è stato approvato con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. Ma cosa prevede la nuova normativa? Arrivano strette in materia di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sanzioni maggiori per l’uso del telefonino al volante, per la velocità e l’abbandono di animali in strada. La ratio è una sola: limitare incidenti stradali e vittime.

Le novità per chi guida con lo smartphone andranno a colpire soprattutto il portafoglio: la multa per chi viene ‘beccato’ a usare il telefonino al volante andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi con telefono al volante e sulla patente si hanno almeno 10 punti. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Bere alcolici e mettersi alla guida può comportare serie conseguenze.

Se il tasso alcolemico di chi guida è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro la sanzione varia da 573 euro a 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se poi il tasso alcolemico è compreso tra 0.81 e 1,5 grammi per litro la sanzione è doppia: arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 euro a 3.200 euro, con sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro la sanzione prevede l’arresto da 6 mesi a un anno e un’ammenda da 1.500 fino a 6.000 euro. Tolleranza zero anche per chi guida dopo aver fatto uso di stupefacenti. Se si risulta positivi ai test scatta la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Multe salate anche per l’eccesso di velocità dove la sanzione va da 173 euro a 694 euro per chi superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Puniti anche i proprietari di animali con la revoca o sospensione della patente da 6 mesi a un anno per chi abbandona gli animali in strada e si rischia fino a 7 anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.

Annamaria Senni