Le squadre dell’Auser di Gatteo in Coppa Italia

Alla fine del girone di andata le due squadre di biliardino del circolo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare, sono in testa alle due classifiche. Ambedue portano il nome di sempre ’I Gladiatori di Cesare’. Una è al primo posto nel campionato provinciale di serie B, mentre l’altra è in testa nel campionato provinciale di serie C con addirittura 15 punti di vantaggio sulla seconda. E, grazie ai grandi risultati del 2024, tutte e due le squadre partecipano alla Coppa Italia 2024-2025.

La squadra della C, che sta letteralmente dominando il campionato, è composta da Maurizio Abbondanza presidente, Antonio Tamborrino, Marco Tosi, Marco Zanotti, Ivan Zanuccoli, Massimiliano Torri, Walter Berlati, Fabio Trianti, Eugenio Poletti, Gino Tricarico e Fabio Speranza. Coach è Maurizio Abbondanza, presidente di tutte e due le squadre. Terzo Tosi presidente dell’Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare ha riservato una grande sala del circolo appositamente per i soci appassionati di biliardino che possono allenarsi tutte le sere.

I componenti della squadra di B sono Giacomo Montanari, Andrea Francesconi, Andrea Ricciardi, Filippo Pasolini, Nevio Nanni, Gino Tricarico e Fabio Trianti. Coach è Roberto Ravaglioli. Dice il presidente Maurizio Abbondanza: "Quella del biliardino è una passione che per noi è nata 30 anni fa, ma che ha origini ben antiche. Una passione che non abbiamo mai abbandonato. Mentre una volta c’erano i tornei dei bar e in inverno mettevano in palio maiali, tacchini e oche, adesso ci sono i campionati dalla serie A alla B fino alla C, con tanto di Federazione, tesserati e regole. Nella nostra zona ci sono veri e propri campionati nazionali che già si sono disputati più volte fra Villamarina e Valverde. Quest’anno abbiamo due squadre perchè abbiamo acquistato i biliardini dal Bar Christian di Villamarina inglobando anche la squadra. Con molta soddisfazione quest’anno con i primi posti di ambedue le squadre, abbiamo dimostrato che con l’allenamento, la passione e la dedizione per questo sport, si può creare una bella realtà in questa zona".

Ermanno Pasolini