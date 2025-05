Le stelle illuminano i ’Notturni nel bosco’

A Sogliano il teatro si mescola al paesaggio naturale nella nuova edizione di ‘Notturni nel bosco’. Appendice estiva della fortunata rassegna invernale ‘Prova d’attore’, Notturni nel bosco porta la narrazione teatrale in luoghi impensabili in cui la recitazione si immerge nell’ambiente circostante. Il cartellone, organizzato da Sillaba, prevede quattro appuntamenti con artisti d’eccezione come Roberto Saviano, Stefano Bollani, Guido Catalano e Isabella Ragonese con Rodrigo D’Erasmo.

Quest’ottava edizione attraverserà il paesaggio naturale lungo il sistema dei sentieri dell’alto Rubicone, farà tappa alla sorgente dell’Urgon a Bagnolo, al prato Venturi nel Parco fluviale Ponte romanico di Montetiffi, e alla radura di Ponte rosso a Pietra dell’uso. Si comincia lunedì 23 giugno con ‘Gli amori difficili’ di Italo Calvino. In scena la voce dell’attrice Isabella Ragonese, che per l’occasione sarà accompagnata da Rodrigo D’Erasmo, musicista noto per la propria militanza, fra gli altri, negli Afterhours. Lo spettacolo è un’occasione per riscoprire Calvino a quarant’anni dalla sua scomparsa.

L’8 luglio Roberto Saviano porterà nella radura Ponte rosso di Pietra dell’uso ‘L’amore mio non muore’, il recital teatrale tratto dall’omonimo libro edito da Einaudi. Saviano ha descritto lo spettacolo come la storia più drammatica e potente in cui si sia imbattuto. Al centro del racconto le vicende della giovane studentessa fiorentina Rossella Casini, che negli anni ottanta scopre che la famiglia del suo fidanzato Francesco è legata a una potente cosca calabrese.

Al prato Venturi nel Parco fluviale Ponte romanico di Montetiffi venerdì 18 luglio arriva ‘Il reading stellare’ di e con il poeta Guido Catalano. Un reading speciale sapientemente accompagnato dalle musiche siderali di Matteo Castellan. Lo scrittore ha descritto lo show come delle parole che orbitano tra pianeti, versi lanciati nell’iperspazio per imparare a tenerci stretti quando c’è vento forte.

In chiusura, di nuovo alla radura di Ponte rosso a Pietra dell’uso, lunedì 4 agosto Stefano Bollani in concerto con ‘Piano solo’. Al pianoforte, Bollani creerà qualcosa di inedito saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività.

Prima degli spettacoli si potrà cenare con la selezione musicale del Museo del disco d’epoca di Sogliano. Agli spettatori si consiglia di portarsi torcia, scarpe e abbigliamento comodi, borraccia e un telo per la seduta a terra. Nelle aree che ospiteranno gli spettacoli non sono previste platee con sedute. I biglietti sono già disponibili sul sito di Liveticket.