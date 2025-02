L’educazione civica a scuola, il progetto Righi

’Cittadinanza attiva’ per compagna di banco. La scuola s’incontra e si confronta non solo tra lavagne e libri di testo, ma anche coi cittadini e le istituzioni, mettendo in sinergia didattica e offerta formativa con momenti di attiva e fattiva educazione civica. Il progetto "Incontri Cittadinanza attiva 2024/25", nato da una felice idea del Liceo scientifico Righi di Bagno di Romagna, ha sviluppato infatti, oltre al confronto e al dialogo consapevole e costruttivo, alle visite guidate fra cultura e natura, alle memorie e testimonianze e altre lodevoli iniziative, anche un armonico atteggiamento propositivo nel solco dei diritti e dei doveri, mettendo altresì in connubio civismo e solidarismo. Questo il calendario delle iniziative gennaio-febbraio: oggi, a Palazzo del Capitano, confronto-dialogo col sindaco Enrico Spighi, sul coinvolgente e stimolante tema "II Sindaco: uno di noi". Poi, incontro con Pier Luigi Ricci su "Il Parco Nazionale della Foreste Casentinesi, tra natura e spiritualità", e con Denise Baggi su "Conoscere se stessi attraverso l’iridologia". Inoltre, visita alla Biblioteca comunale, incontro su "Orientamento e servizio civile" e visione del film "One life", e alcune classi a Cesena per l’incontro con Alma Mater, visita mostra "Memorial". Domani, incontro con Daniele Biella e Gianluca Mambelli su "La Nuova Zelanda", presentazione del libro "Il nonno racconta" di Carmelo Puzzolo, incontro-testimonianza con Cristina Belli di Aicat. Giovedì 30 "Avsi-Uganda/Adozioni a distanza e non solo". Ultima iniziativa, oggi, dalle 11.30 alle 13.30, con lo spettacolo teatrale "Monna Lisa".

gi. mo.