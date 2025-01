L’energia del sole accende il Camping Village

Entrano nel vivo i lavori per realizzare il primo campeggio a quattro stelle di Cesenatico. La società Glamping dell’imprenditore Terzo Martinetti sta infatti portando avanti un progetto di radicale riqualificazione del Cesenatico Camping Village, che porterà strutture e servizi all’avanguardia, all’insegna della eco sostenibilità. Uno degli elementi cardine del piano è rappresentato dall’implementazione dei servizi green, che già dalla prossima stagione miglioreranno le strutture. Si è infatti ultimato un grande impianto fotovoltaico al Cesenatico Camping Village, dove su un’area di 4mila metri quadrati sorgono 3mila metri quadrati di pannelli in grado di catturare l’energia dal sole e produrre 300 Kilowatt. Il progetto è finanziato da Bcc Romagnolo e Bcc Banca Iccrea. Siamo nella zona di Ponente, dove ci sono case mobili, bungalow, piazzole per i camper, piscine e impianti sportivi, su un’area verde di diciotto ettari che si affaccia sul mare. È un progetto ambizioso, in cui il Gruppo Bcc Iccrea, con l’impegno di Bcc Romagnolo e di Bcc Banca Iccrea, sostiene l’impresa a supporto della società Glamping srl di Cesenatico, che apporterà migliorie, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, nel Cesenatico Camping Village. L’operazione per il progetto di riqualificazione è stata portata a termine anche grazie all’utilizzo di Fondi Bei (Banca europea per gli investimenti), un Fondo per il turismo sostenibile, previsto nel Pnrr proprio per migliorare le strutture turistiche.

Il piano di lavoro consente il passaggio del campeggio dall’attuale classificazione a tre stelle alla qualifica a quattro stelle, grazie al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e nel rispetto dei nuovi parametri previsti dalla normativa ESG (Environmental, Social, Governance). Nel progetto, oltre agli impianti fotovoltaici, sono previsti le riqualificazioni degli impianti elettrici ed idraulici, in un’ottica di riduzione dei consumi e di autonomia "green" delle strutture, oltre che l’incremento del verde attraverso la piantumazione di nuovi alberi e servizi per incentivare l’uso di biciclette elettriche.

Terzo Martinetti crede nell’impresa: "Il nostro obiettivo è collocare Cesenatico come la nuova frontiera dei campeggiatori di lusso. Con i finanziamenti ricevuti realizziamo opere di riqualificazione che vanno a completare interventi già in corso su case mobili, bungalow e sull’impianto fotovoltaico, in un’ottica sempre più green e rispettosa dell’ambiente. L’evoluzione del turismo richiede un continuo miglioramento di tutti gli aspetti delle strutture ricettive, non solo su quanto previsto dalla normativa, ma anche nel massimo rispetto verso l’ambiente. Una volta completati i lavori, Cesenatico avrà un campeggio a quattro stelle che sarà anche uno dei più grandi in riviera". Il villaggio ha un peso importante nell’economia turistica di Cesenatico, in quanto registra ogni anno oltre 615mila presenze ed un fatturato che sfiora i 10 milioni. Negli anni Settanta il Cesenatico Camping Village era un polmone verde sul mare, frequentato soprattutto da famiglie che vi soggiornavano in tende o roulotte. Negli ultimi anni sono state apportate molte migliorie e, pur mantenendo un’area per le vacanze "spartane", oggi si parla di un moderno villaggio di livello internazionale.

Giacomo Mascellani