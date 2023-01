Leonardo e Ludovica i più scelti

La scelta del nome del bebè in arrivo è una felice occasione che chiama a raccolta l’intera famiglia. L’istantanea demografica del 2022 scattata dall’Ufficio Statistica associato - Unione Valle del Savio, rileva che al primo posto – confermando la tendenza degli ultimi due anni – tra i nomi maschili si colloca Leonardo, con venti attribuzioni, seguito da Edoardo con 15. Al terzo posto troviamo Federico, con 11 attribuzioni, al quarto ex aequo per Tommaso e Lorenzo, con 11.

Per i nomi femminili al primo posto Ludovica con 9 attribuzioni, che sottrae il primato a Sofia rimasta in testa dal 2018 al 2021 e scende al quinto posto. In seconda posizione pari merito Alice e Ginevra con 8 scelte, al terzo Matilde con 7, al quarto Bianca con 6.