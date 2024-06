L’estate di Longiano. Tre serate d’autore con ’Petrella in piazza’

Entra nel vivo l’estate longianese. Il cartellone – con decine di eventi da giugno a settembre tra musica colta e contemporanea, rievocazioni storiche, burattini, cinema – si arricchisce anche quest’anno di tre appuntamenti, a ingresso gratuito, all’insegna dell’autorialità. Con la rassegna ’Petrella in piazza’, nelle serate dell’8 e 19 luglio e dell’11 agosto, si rinnova infatti l’appuntamento con lo spettacolo dal vivo sotto le stelle, nello scenario unico di piazza Malatestiana, a lato del Castello. Proposte da Cronopios in collaborazione con il Comune di Longiano – Assessorato alla cultura, ancora tre serate con grandi professionisti della scena artistica e musicale, con un accento particolare sul valore della parola, dopo il successo della rassegna Sirene dello scorso anno. Lunedì 8 luglio (ore 21,15) sarà l’attore Denis Campitelli ad aprire la rassegna con lo spettacolo Il Primo Secondo, gioco di parole che allude alla figura di Secondo Casadei omaggiato, nel 70esimo anniversario di Romagna mia, attraverso il racconto della prima parte della carriera del musicista e fino alla consacrazione con il brano divenuto l’inno della Romagna. Il secondo appuntamento, venerdì 19 luglio, vede il ritorno a Longiano di Lella Costa, amica del Teatro Petrella (la sua prima esibizione risale al 1988, l’ultima nel 2020 con Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione) che porterà sul palcoscenico estivo di piazza Malatestiana lo spettacolo Questioni di cuore: partendo dalle lettere della giornalista Natalia Aspesi, un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale, i pregiudizi, le paure, le trasgressioni degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. Il terzo appuntamento, in programma domenica 11 agosto, porterà a Longiano in una veste ibrida il rapper e cantautore Ghemon con il suo nuovo lavoro Una cosetta così, non solo musica ma anche stand up comedy e storytelling.

Da non dimenticare a giugno La storia va a corte – Anno IV. Il borgo longianese, nelle giornate di sabato 29 (a partire dalle 18) e di domenica 30 giugno, si anima fra accampamento medievale, musici, danze ed esibizioni che ci riportano indietro nel tempo. La rassegna Sagge sono le Muse, proposta dalla Fondazione Tito Balestra, prenderà il via il 14 luglio nella Corte Carlo Malatesta e quest’anno sarà ancora più aperta alle sperimentazioni della musica classica contemporanea rafforzando il progetto New Music Project, il concorso di composizione Secondo Orizzonte Musica e con una nuova proposta sperimentale che vede protagonisti Chiara Lagani (Fanny e Alexander), Rodolfo Sacchettini, Gabriele Marangoni, Damiano Meacci e alcuni loro studenti pur non dimenticando gli appuntamenti legati alla conoscenza del patrimonio quali il concerto al Santuario del SS Crocifisso. Dal 24 al 28 luglio si terrà come da tradizione la 63a edizione della Settimana Longianese. Tra le proposte dei privati, significativi gli appuntamenti di Kiosko’s live music – Estate 2024 e di Falegnameria Cocktail Bar con eventi per tutta l’estate. Il 13 agosto torna la rassegna Borgo Sonoro, in Corte Carlo Malatesta.