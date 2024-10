"L’ho sempre fatto e mi è servito"

Amedeo Sbrighi, 84 anni, si sottoporrà anche quest’anno, come fa da tanti anni, al vaccino antinfluenzale. "Ho sempre fatto il vaccino antinfluenzale e lo fatò anche quest’anno. Non mi sottoporrò invece alla vaccinazione contro il Covid, che ho già fatto tre volte. Gli altri anni quando ho fatto il vaccino antinfluenzale non mi sono mai ammalato durante l’inverno, il vaccino mi ha protetto al cento per cento. Sono trent’anni che mi sottopongo al vaccino antinfluenzale e non ho mai avuto problemi. Ho sempre fatto il vaccino perché mia moglie aveva delle fragilità e volevamo evitare di portare delle

malattie in casa".