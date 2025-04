Liberazione, dieci giorni di festa. Dagli Stormy Six a Giorgio La Malfa

La presentazione di libri, il concerto, il corteo coi gonfaloni e l’intervento di Giorgio La Malfa, la festa ai Giardini di Serravalle, le mostre e la pedalata. Il programma che la città di Cesena proporrà a cavallo del 25 Aprile per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione sarà particolarmente ricco. E’ giusto così, perché i valori della storia si tramandano in mille modi diversi, più o meno accademici. "Spero proprio – le parole più forti, e più importanti, le mette sul piatto la presidente dell’Istituito Storico della Resistenza Ines Briganti – che almeno per un giorno, per quel giorno, tutti gli estremismi, di qualsiasi parte, tacciano. Perché l’alternativa al tacere è quella di fare del male, a tutti".

"A Cesena l’aria che si respirerà sarà quella di una festa per tutti, di tutti e con tutti – l’immediato rilancio è dell’assessore alla cultura Camillo Acerbi e del presidente del consiglio comunale Filippo Rossini – Perché nella nostra comunità i valori del 25 Aprile sono universalmente diffusi". Dunque, ecco il programma messo a punto dal Comune insieme all’Istituto storico della Resistenza, ad Anpi e a una lunga lista di associazioni locali. Si partirà oggi, con la presentazione del libro di Alvaro Collini ‘Le voci nel silenzio’ che si terrà nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana alle 17. Domani alle 20.30 invece ci sarà un concerto a ingresso libero al teatro Bonci a cura dell’Istituto musicale ‘Arcangelo Corelli’ e del Conservatorio statale ‘Maderna-Lettimi’. Mercoledì 23 aprile, alle 17.30, in Biblioteca Malatestiana si terrà la presentazione del libro ‘Come l’acciaio resiste la città. Viaggio nella liberazione con gli Stormy Six’ di Alberto Gagliardo. Dialogheranno con l’autore il critico musicale Massimo Buda e lo storico dell’Alma Mater Studiorum di Bologna Alberto Malfitano. Venerdì 25 aprile le celebrazioni avranno inizio alle 10.45 con il raduno alla Barriera. A seguire, la banda ‘Città di Cesena’ darà avvio al corteo lungo viale Carducci che si concluderà con la posa della corona al monumento ai Caduti della Resistenza da parte del sindaco Enzo Lattuca e l’intervento dell’ex parlamentare Giorgio La Malfa.

Dalle 14.30, la festa si trasferirà ai giardini di Serravalle con le esibizioni di band emergenti e gli interventi, tra gli altri, del vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, del presidente di Anpi Gianfranco Miro Gori e di Piero Piraccini della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace. Michele Di Giacomo curerà ‘Racconti partigiani. Storie di partigiani e partigiane italiane, estratte dalla nostra letteratura’. Ci saranno le Cucine Popolari, la sfilata in abiti tradizionali a cura della comunità senegalese e la musica dal vivo di Momo Said & Soul Mates. Domenica 27 aprile invece si svolgerà ‘La Resistente’, cicloturistica della memoria sui luoghi delle stragi nazifasciste nel cesenate. Per l’intero mese di aprile inoltre la Liberazione sarà celebrata da una serie di mostre allestite alla Biblioteca Malatestiana e nella sede Anpi di via Roverella 26.