Liesel e Alfred, da 45 anni fedeli a Gatteo Mare

di Ermanno Pasolini

Dal 1978, da 45 anni, arrivano in vacanza a Gatteo Mare sempre all’hotel Delfino. Sono Liesel e Alfred Broeker, lei 74 anni e lui 76, tedeschi di Borken in Westfalia, al confine con l’Olanda. All’hotel Delfino hanno anche festeggiato i 55 anni di matrimonio in quanto si sposarono il 12 giugno 1968.

Perchè Gatteo Mare e l’hotel Delfino?

"Prima eravamo stati in vacanza sul Lago di Garda e non ci era piaciuto. Così siamo arrivati a Gatteo Mare perchè abbiamo trovato un posto adatto per le nostre vacanze e poi qui siamo diventati amici di tutti, compresi i titolari dell’hotel".

Cosa vi piace di Gatteo Mare? "L’ospitalità, l’accoglienza, il mare e il nostro bagno Adriatico, sempre lo stesso".

Piatto romagnolo preferito?

"Lasagne, minestrone, passatelli, pasta coi piselli, filetto di pesce in crosta di patate, spiedini di carne, bistecca ai ferri e il tiramisu. Ci piace tutto e qui è tutto buono".

Venite sempre in auto?

"Da casa sono 1.300 chilometri e li facciamo sempre in auto".

Venite più volte?

"Facciamo 21 giorni di vacanza a giugno e 15 a settembre. E qualche volta anche una settimana a gennaio dormendo però in un B&B e mangiando a casa di Sandro Teverini uno dei titolari, perchè siamo innamorati della sua e vostra cucina".

Vi piace la musica romagnola?

"In primis ’Romagna Mia’ e poi tutto il liscio".

Lo ballate?

"Ci piacerebbe, ma alla nostra età bisogna fare attenzione perchè le gambe non reggono una serata di ballo".

Avete trovato amici?

"Sì, tanti italiani compreso anche l’ex sindaco Gianluca Vincenzi e la sua famiglia. Ci hanno promesso che al 50° anno a Gatteo Mare il Comune ci consegnerà una targa di fedeltà".

Come ve la cavate coi social? "Abbiamo tanti amici di Gatteo Mare su Facebook con i quali rimaniamo in contatto tutto l’anno. Abbiamo creato una bella asse di amicizia Germania-Gatteo Mare. Ogni anno ci facciamo sempre più amicizie italiane che continuano tutto l’anno".

E in spiaggia?

"Ci piace camminare e a volte arriviamo fino a Cesenatico, stare sotto l’ombrellone, prendere il sole, fare il bagno e chiacchierare con i vicini di ombrellone".

Il Covid non vi ha fermato.

"Non era possibile rinunciare alla vacanza a causa del Covid". C’è qualcosa che non vi piace?

"Essendo abituati a Borken, il nostro paese che è perfetto, qui ci sono le strade malmesse, e le strade sono piene di buche".

E c’è una manifestazione che vi piace in modo particolare.

"Sì, la cena romana. Arriviamo con i costumi pronti nel bagagliaio. E’ bellissima".