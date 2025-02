"L’incontro con Fabrizio Curcio ci ha dato fiducia e speranza"

A seguito dell’incontro tra la struttura commissariale, guidata da Fabrizio Curcio ed i rappresentanti dei Comitati Uniti sotto la sigla Vad (vittime alluvione e del dissesto idrogeologico) i Comitati hanno manifestato le loro speranze. "Sono state discusse – spiegano – questioni cruciali che riguardano le famiglie e le procedure burocratiche in atto. Uno dei temi centrali affrontati è stato lo snellimento burocratico, con attenzione per coloro che hanno già presentato la domanda sulla piattaforma Sfinge. Per chi ha avuto accesso al rimborso col 50% di acconto, al fine di arrivare al saldo è emersa la necessità di prevedere una erogazione a stato avanzamento lavori (Sal) del restante 50% per permettere alle famiglie di avere la liquidità necessaria al completamento delle opere".

Il tema delle difformità edilizie è stato analizzato con un focus sulle problematiche legate al decreto salva casa. "L’avvocato Pioggia – continuano i Comitati – ha evidenziato le varie difficoltà che il decreto comporta, come il blocco del deposito delle domande, proponendo delle modifiche alla legislazione vigente sulle difformità edilizie. Abbiamo discusso sulla possibilità di avere un parallelismo fra presentazione delle domande e sulla sanatoria per garantire che tutti possano accedere ai benefici previsti in tempi decisamente più rapidi".

La piattaforma Sfinge è stata nuovamente al centro del dibattito con nuove proposte di miglioramento. "L’ingegner Curcio – dicono i Comitati – ha assicurato che con il suo Staff sta già studiando gli interventi legislativi necessari a risolvere la questione e che saranno efficaci in tempo utile, in questo modo anche i Cas in essere dovrebbero andare avanti".