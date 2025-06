Pomeriggio di salute

Tutto pronto per il secondo appuntamento del progetto ‘Active Educational Conference’ in programma per sabato alle 17 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana. Nel corso della conferenza interverranno diversi professionisti del settore (medici, farmacisti, nutrizionisti e atleti) che condivideranno consigli utili per migliorare la qualità della vita delle persone. La conferenza dal titolo ‘Stay Well & Healthy’ sarà incentrata sulle migliori strategie per la perdita del peso corporeo e il mantenimento di un buono stato di salute. Il pomeriggio sarà poi caratterizzato da piccole sessioni di attività motoria e un piccolo Wellness Refresh.