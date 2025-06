Un sacchetto di pane invita a donare il sangue

Un sacchetto di pane, un modo concreto per diffondere la cultura della donazione in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2025, che si celebra oggi. Sono stati distribuiti in Romagna 145mila sacchetti per il pane con un messaggio e un QR-code per promuovere la cultura del dono. Lo slogan è: ‘Il dono del sangue è come il pane: una preziosa fonte di vita’.

E proprio sui sacchetti del pane viaggia la campagna di sensibilizzazione lanciata dalle Avis di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Nel fine settimana, sull’intero territorio romagnolo, chi si reca in uno dei tanti panifici o rivendite di pane aderenti all’iniziativa riceve uno speciale sacchetto di pane con un logo e un messaggio per promuovere il dono di sangue.

Le sezioni locali dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue hanno fornito ai panettieri aderenti 80mila sacchetti a Forlì-Cesena, 30mila a Ravenna e 35mila a Rimini. Sulla confezione c’è un QR-code per iniziare un percorso da donatore. Iniziativa resa possibile grazie a Confartigianato Cesena-Forlì Ravenna - Rimini, Cna Rimini e Forlì Cesena e Confesercenti Ravenna - Cesena.