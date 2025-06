"Lavori in piazza Aguselli, la giunta deve chiarire la situazione"

Il consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi solleva interrogativi sui lavori in piazza Aguselli e sulla mancanza di risposte chiare da parte della giunta: "Innanzitutto i motivi dei ritardi del cantiere che si vanno ad aggiungere alle preoccupazioni di commercianti e residenti per il futuro assetto della piazza, rimasta fino all’apertura dei lavori l’unica possibilità di parcheggio nei pressi delle vie commerciali del centro. Potrebbe darsi, ma l’amministrazione tace, che le rilevazioni archeologiche abbiano dato risultati interessanti, importanti per aggiungere dati alla lacunosa storia della Cesena del passato e che, di conseguenza, le attività di rifacimento debbano forzatamente dilungarsi. Ma allora si coinvolgano residenti e commercianti, siano diffuse informazioni sul corso degli scavi e si anticipino le azioni da mettere in atto per dare risalto alle eventuali scoperte". Sul tema dei ‘ristori’ da concedere alle attività situate nell’area adiacente alla piazza, Sirotti Guadenzi accusa la giunta di non aver fatto conoscere ancora "tempi, criteri e importi".