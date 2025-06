Verrocchio, c’è l’aut aut. Si rischia il contenzioso

La prossima settimana si decidono le sorti dell’appalto per l’autostazione all’ex fornace Verrocchio: ripresa dei lavori o risoluzione del contratto. A seconda dell’esito di quella riunione che vedrà opposte l’amministrazione comunale e la ditta a cui erano stati affidati i lavori potrà essere avviata la strategia legata al Trasporto pubblico urbano e al Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums). Nel frattempo i cancelli di quel cantiere a due passi da piazza Rosselli e dalla stazione ferroviaria sono chiusi e sigillati da settimane. Le parti dovrebbero incontrarsi proprio a metà settimana, mercoledì: "Con loro parleremo in maniera chiara", afferma l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, in passato più volte critico nei confronti della ditta in questione. "O ci danno tutte le garanzie necessarie per riprendere i lavori subito con l’obiettivo stabilito di terminare l’opera e consegnarcela pronta entro il 31 dicembre prossimo, altrimenti ci vediamo costretti a una risoluzione del contratto, messa in mora e il via inevitabile a un contenzioso. Certo, sarebbe la conseguenza peggiore, per tutti, ma non abbiamo alternative". A quel punto i tempi per la consegna sarebbero molto più lunghi e incerti perché bisognerebbe riaffidare l’appalto e così via, sebbene l’opera sia davvero arrivata a un passo dalla conclusione. La struttura c’è, manca, tuttavia, il resto, a partire dalla sistemazione delle aree interne dell’autostazione, i lavori sulla rampa d’accesso al parcheggio soprelevato, gli arredi, il collaudo.