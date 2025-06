Patrizio Neri eletto per acclamazione al vertice di Fruitimprese

Giovedì si è tenuta a Cesena l’assemblea annuale di Fruitimprese Emilia-Romagna, un evento che ha segnato un importante cambiamento per l’associazione. Dopo 14 anni alla guida, Giancarlo Minguzzi ha lasciato la presidenza, passando il testimone a Patrizio Neri (nella foto), che ha ricevuto l’unanime consenso dell’assemblea. Patrizio Neri è un imprenditore di rilievo nel panorama ortofrutticolo internazionale e un membro attivo del consiglio direttivo nazionale. È il cofondatore di Jingold, progetto che ha rivoluzionato il mercato con l’introduzione del kiwi giallo, dimostrando la sua capacità di portare innovazione e valore aggiunto alla filiera. Attualmente presidente di Jingold Spa, Neri vanta una lunga esperienza e ricopre numerosi incarichi in realtà chiave del settore, tra cui Consorzio Solonatura, Naturitalia, Cesena Fiera, CSO Italy, Unapera, Consorzio Frutteto ed AOP Italia. La sua elezione non è solo un riconoscimento del suo percorso professionale, ma anche una garanzia di continuità e innovazione per Fruitimprese Emilia-Romagna. Sotto la sua guida, l’associazione mira a consolidare il ruolo delle imprese regionali come protagoniste di qualità, sostenibilità e innovazione. Durante l’assemblea è stato anche rinnovato il consiglio direttivo, che ora include: Samuele Bertuzzi, Matteo Brunelli, Achille Ceccarelli, Pietro Fabbri, Gabriele Gobbi, Luigi Mazzoni, Giancarlo Minguzzi, Andrea Parisotto, Adriano Petteni, Giulio Romagnoli. I Sindaci dell’associazione sono Stefano Antonelli, Fabio Bergonzoni, Luca Canonici, Gabriele Ferri e Peter Schmid. All’incontro ha partecipato e preso la parola anche Marco Salvi, presidente nazionale di Fruitimprese, che ha sottolineato l’importanza strategica della sede emiliano-romagnola per l’intero comparto e ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Minguzzi e per le prospettive future affidate a Neri.