Linguistico in piazza: "llaria Alpi eroina del giornalismo"

Liceo linguistico al gran completo in piazza del Popolo, con gli studenti, il dirigente Francesco Postiglione e i docenti che hanno celebrato ieri mattina Ilaria Alpi, a cui il liceo è intitolato, la giornalista Rai trucidata a Mogadiscio trentun anni fa nell’esercizio della sua professione. Il corteo ha inteso onorare tutti i giornalisti e giornaliste che, rischiando la propria vita, continuano a esercitare il mestiere con indipendenza e serietà. In piazza del Popolo hanno preso la parola i cinque studenti rappresentanti d’istituto.

Ha poi preso la parola l’assessora alla scuola Elena Baredi, intervenuta in rappresentanza dell’amministrazione comunale insieme al presidente del consiglio comunale Filippo Rossini. "Iniziative come queste – ha osservato l’assessora – stimolano una riflessione profonda su tematiche fondamentali: la libera professione, il libero pensiero, e il ruolo della donna nella nostra società, al di là della cultura e del paese in cui vive e lavora. Purtroppo, spesso quando una donna giornalista viene rapita, arrestata o uccisa, si sente dire ‘se l’è cercata’. Frase brutale quanto la sua stessa sorte".

"Questo venne detto trentuno anni fa, quando Ilaria Alpi – ha proseguito Elena Baredi – fu assassinata in Somalia, insieme al cameraman Miran Hrovatin. Aveva solo trentadue anni. Ancora oggi, questo crimine così terribile non ha un responsabile ufficiale, con il mandante dell’omicidio ancora sconosciuto. Nel 1994 si disse che Ilaria era stata ‘troppo ingenua’. Nell’antica Roma, c’erano due termini per definire una persona libera: i ‘liberti’, che erano schiavi riscattati, e gli ‘ingenui’, uomini nati liberi dal potere e dal padrone. Ecco, ai nostri studenti auguro di essere ingenui, liberi, e di cercare con questo spirito la vera verità dei fatti e degli eventi".

La giornata degli studenti del liceo Alpi era iniziata a scuola con la presentazione dei progetti Erasmus, in un’ottica di celebrazione dei valori europei del diritto e della libertà di espressione, con la partecipazione di genitori, docenti e classi.

Andrea Alessandrini