L’intelligenza artificiale per Fracassi

Questa sera alle 20.30 al palazzo del Ridotto si tiene un incontro con il giornalista Franco Fracassi sul tema dell’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sulla nostra società, mettendo in luce il rischio che si possa rivelare presto uno strumento di controllo di massa. Basandosi in parte sul suo libro ’Welcome to 1984’, tratterà la tematica dell’intelligenza artificiale con un focus sulla gestione digitale dello spazio collettivo e delle città. Fracassi è stato per sedici anni inviato di guerra lavorando per testate italiane e internazionali.