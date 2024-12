L’opposizione contro il bilancio: "Tralasciate le manutenzioni"

Le forze di opposizione criticano l’amministrazione sulle scelte adottate per il bilancio triennale di previsione 2025-2027. Il primo attacco è sulla sicurezza del territorio e le manutenzioni: "Nonostante le frequenti alluvioni, non sono iniziati i lavori per la realizzazione della cassa di espansione che è un’opera fondamentale per far defluire l’acqua in eccesso proveniente dai fiumi. La lista Buda, inoltre, non condivide la contrazione di un mutuo da 2,3 milioni per la realizzazione del Ponte del Gatto, perchè si potevano utilizzare le risorse provenienti dalle multe che nel 2024 ammontano a 4,3 milioni".

Il capogruppo Fabio Bandieri ha chiesto di ampliare l’offerta turistica invernale e chiede di abbassare le tasse: "Sono belli gli spettacoli in occasione dell’accensione del Presepe della Marineria, ma occorre dare di più anche dopo per attirare i visitatori. Il Comune ha entrate floride e con queste risorse a disposizione, la pressione fiscale poteva essere contenuta e la città doveva essere in condizioni decisamente migliori in termini di qualità delle strade, marciapiedi e arredo urbano. Invece le tasse locali restano al massimo. A fronte di disponibilità maggiori, in giro per la città non si vede nulla di nuovo e di migliore".

L’ultima stoccata è sui progetti delle grandi ex strutture ricettive del centro città: "Quando un imprenditore mette mano al portafoglio per riqualificare strutture fatiscenti ha il nostro rispetto – dice Bandieri –, ma Cesenatico è una città turistica ed invece al posto dell’ex colonia Bonomelli e dell’Hotel Pino (nella foto, ndr), costruiranno degli appartamenti".

g.m.