’Lucio c’è’, omaggio all’amico di Longiano

Dopo diversi sold out in tutta Italia, sabato sera dalle 21 in piazza Malatesta a Longiano arriva ‘Lucio c’è’, un concerto-racconto per celebrare Lucio Dalla. Sul palco si esibiranno Marcello Balestra – voce narrante e cantante, Tonino Scala, Paolo Lucchese, Vanni Patriarca, Tommy Bradascio, e alcuni ospiti speciali, che si alterneranno per omaggiare l’artista bolognese. Il pubblico potrà ascoltare alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da Caruso a L’anno che verrà, da Futura a Com’è profondo il mare. Il compianto cantautore in vita ha avuto sin dai primi anni ottanta un rapporto particolare con Longiano.

Dalla è stato presente più volte nella piccola cittadina, a partire dal debutto della fortunatissima tournée ‘DallaMorandi’, che proseguì poi con circa 200 spettacoli in giro per l’Italia, Europa, Russia e Stati Uniti d’America. Da ricordare, inoltre, la copertina dell’album ‘1983’ realizzata con un’antica fotografia della banda di Longiano. L’ultima presenza di Lucio a Longiano fu in occasione della presentazione del docufilm di Elisabetta Sgarbi, ‘Se hai una montagna di neve tienila all’ombra’ dedicato a Tito Balestra.

"‘Lucio c’è’ – racconta lo stesso Balestra, storico collaboratore di Dalla ed ex direttore artistico di Warner music Italia – è nato per un gioco di dialoghi, di racconti ad una platea occasionale. Poi tutto è diventato molto chiaro e definito, grazie al pubblico che ha subito dichiarato di sentirsi come a casa di Lucio Dalla. La sua forza è proprio questa, far sentire l’ascoltatore a casa di Lucio. Forse la vera casa di Lucio era proprio una dimensione condivisa, perché Lucio stesso non ha mai amato le case". La serata, a ingresso libero, è organizzata dalla fondazione Balestra in collaborazione con Falegnameria Cocktail Bar. È consigliata la prenotazione allo 0547 665420.