L’ultimo saluto a Flavia una fornaia speciale

Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 27 febbraio. Invece si è spenta domenica sera alle 18.45 nella sua casa di Savignano sul Rubicone. Flavia Calandrini fu titolare del più vecchio forno di Savignano sul Rubicone in corso Vendemini. Lascia i figli Alessandro, titolare con la moglie dell’osteria ’Sottomarinogiallo’ in vicolo Mercato e Marco titolare del negozio di abbigliamento ’Ghibiò’ in corso Vendemini. Forno, trattoria e negozio tutti in pieno centro storico. Flavia lascia inoltre le nuore Monica e Monica, i nipoti Martina e Nicolò e i pronipoti Enrico ed Enea. Il funerale avrà luogo oggi pomeriggio alle 15 con la messa nella collegiata di Santa Lucia. Seguirà la sepoltura nella tomba di famiglia del cimitero monumentale di Savignano.

Flavia, originaria di San Mauro Pascoli, una signora molto conosciuta per la sua affabilità e cortesia, sempre pronta ad aiutare tutti e a regalare un pezzo di pane a chi non poteva comprarlo, si sposò nel 1953 con Giorgio Foschi che gestivacon la madreMaria e il padre Alessandro il forno di famiglia fin dall’inizio del 1900 e lei iniziò subito il suo lavoro di vendita del pane e delle paste essendo anche una rinomata pasticceria con la specialità dei bomboloni, dietro al banco. Il forno venne poi venduto nel 1986 quando Flavia e Giorgio Foschi andarono in pensione e cedettero l’attività ad altre persone. Un forno da sempre stato conosciuto col soprannome di ’Buchi’, nomignolo che derivava dalla famiglia di nonna Maria Montanari.

Flavia rimase vedova di Giorgio Foschi nel 2001 e da allora ha sempre continuato ad abitare in un appartamento sopra quello che era sempre stato il suo forno che chiuse definitivamente i battenti dopo un incendio a metà anni ‘90. Sulle sue ceneri non venne ricostruito un altro forno, ma negozi e appartamenti. Flavia Calandrini aveva però voluto continuare ad abitare sempre in un appartamento in quel grande palazzo, perchè, come diceva lei, il forno era stata la sua vita. Ma non solo. Il forno Buchi rimane però ancora oggi nella memoria di tanti savignanesi e Flavia, che ha girato per il centro storico fino a pochi giorni fa, era amata da tutti.

Giuseppe Pino Venturi, 91 anni, è parente con la famiglia Foschi essendo nipote della zia Maria: "Conobbi Flavia da ragazza al veglione dei ’Faroccoli’ a San Mauro Pascoli che veniva fatto per fare incontrare i ragazzi che spesso trovavano l’anima gemella. I giovani in abito scuro, su invito e le ragazze elegantissime. Lì si conobbero Giorgio e Flavia e non si separarono più".

Ermanno Pasolini