Lungarini Foundation, iniziativa a sostegno del laboratorio Convivium

Il Convivium di Sarsina ha ospitato una cena di Natale speciale, realizzata grazie al supporto delle volontarie di Amici di Casa Insieme, al team building della Lungarini Assicurazione e della Lungarini Foundation con dipendenti e collaboratori, e all’impegno della comunità. La Lungarini Foundation nasce per promuovere iniziativesolidali, mettendo al centro il benessere delle persone. Presenti anche il sindaco di Sarsina e il presidente di Amici di Casa Insieme, Stefano Montalti. Per garantire la continuità del laboratorio Convivium, la Lungarini Foundation ha lanciato, per il mese di dicembre, una campagna di raccolta fondi. Con una piccola donazione, è possibile sostenere questa attività e contribuire a regalare momenti di serenità e inclusione a tante persone e alle loro famiglie.