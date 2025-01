Malatestiana, conferenza di Breschi sulla democrazia europea

Oggi alle 16 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, torna il professor Danilo Breschi con una seconda conferenza sullo stato di salute della democrazia moderna (dopo quella svoltasi l’11 gennaio). A organizzare è l’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana. Questa volta il professor Breschi parlerà delle "Democrazie in Europa: situazione presente e prospettive future". A introdurre l’incontro sarà Daniele Gualdi, del Consiglio direttivo dell’associazione. Partendo dall’analisi del passato e presente, la conferenza sarà l’occasione per parlare delle tendenze in atto e delle imponenti sfide che si prospettano su scala nazionale, europea e mondiale. Del resto, affinché queste sfide non diventino minacce e le minacce non si trasformino in pericoli incombenti, occorre come sempre avere idee e informazioni chiare e distinte.