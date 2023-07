Malattie diffuse da zanzare Lotta al virus West Nile

Prosegue a Cesena la lotta alle zanzare per prevenire la diffusione di malattie tra cui l’infezione dal virus del West Nile. È proprio in seguito alla positività al West Nile virus di tre volatili in provincia di Forlì-Cesena (così come richiesto dalla Regione e da Ausl Romagna) che l’amministrazione comunale si è attivata, con un’ordinanza, per eseguire trattamenti adulticidi straordinari contro la zanzara comune del genere Culex.

La Regione ha disposto di effettuare interventi di disinfestazione in aree all’aperto (non interessate dalla disinfestazione ordinaria) dove si organizzeranno manifestazioni serali con 200 o più partecipanti. Per questo l’Amministrazione comunale interverrà precauzionalmente con un trattamento antizanzara nelle aree che ospiteranno eventi, organizzati dal Comune, con oltre 200 partecipanti, anche se il livello di probabilità di diffusione del virus risulta attualmente basso o moderato.

Per la prevenzione dell’infezione da virus West Nile è necessario infatti ridurre al massimo la popolazione delle zanzare con la lotta antilarvale, effettuando interventi straordinari preventivi fino al mese di ottobre.

A tutti i soggetti autorizzati ad effettuare manifestazioni con almeno 200 partecipanti all’aperto nelle ore serali, in aree dove non si esegue la disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, l’Amministrazione chiede di: effettuare interventi straordinari adulticidi preventivi secondo quanto indicato dalle linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti contro le zanzare reperibili alla pagina web https:salute.regione.emilia-romagna.itnormativa-e-documentazionemateriale-informativopubblicazionizanzare-e-altri-insetti-impara-a-difenderti; affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore; affiggere nell’area interessata cartelli informativi; dare comunicazione del luogo e della data del trattamento all’Associazione Romagnola Apicoltori alla mail [email protected] e all’associazione Forlivese Apicoltori ad [email protected] per l’adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.