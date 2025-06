"Mancano gli stalli per i disabili"

Nel nuovo parcheggio ‘Mario Guidazzi’ che si affaccia sulle vie Verdi e Padre Vicinio da Sarsina, nessuno dei 60 stalli è riservato ai disabili. L’osservazione è di Marino Savoia, cesenate da sempre in prima linea nelle battaglie legate all’abbattimento delle barriere architettoniche. "Abbiamo scelto di non prevederne – ha replicato l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Christian Castorri – perché l’accesso e l’uscita regolamentati attraverso una sbarra potrebbero rischiare di trasformarsi in un problema in termini di accessibilità. Quello che stiamo valutando di realizzare è invece uno spazio apposito in via Verdi, che non richiede dunque di accedere alla struttura automatizzata. Il tutto senza dimenticare che a meno di 200 metri di distanza sono già disponibili due stalli e che complessivamente l’area del centro storico è nel suo complesso ben servita in relazione ai parcheggi riservati ai disabili".