’Mani in pasta’, i segreti per diventare sfogline

"C’è pasta per te!". Anzi, verrebbe da dire, per tutti ,o quasi, vista la grande partecipazione da parte di apprendisti ’sfoglini’ e ’sfogline’. Si è svolto infatti, con grande successo, il corso ’Mani in pasta’, promosso dall’Asilo delle Grazie di San Piero in Bagno, e condotto con maestrìa da Romina Crociani. Una bella e coinvolgente iniziativa, che ha colto numerose donne e uomini proprio con le mani... in pasta, tanto che si sono dovuti programmare più turni di lezione per soddisfare le richieste di partecipazione da parte sia di giovani alle prime armi con farina, uova, matterello, sfoglie, e anche di uomini adulti anch’essi alle prime armi con la cucina casalinga, e di massaie già esperte di pasta sfoglia fresca fatta a mano.

A conclusione del ciclo di lezioni è stato consegnato ai nuovi ’sfoglini’ e alle nuove ’sfogline’ un attestato di partecipazione al corso di ’Mani in pasta’. Romina Crociani, che ha egregiamente condotto il corso, ha detto: "Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ preoccupata, come per ogni cosa nuova, ma l’allegria e la felicità dei partecipanti hanno cancellato ogni perplessità. Grazie a tutti i miei aiutanti: Ketty Bertozzi, Cesare Palai, Marialisa Palai, Deborah Bragagni. E soprattutto grazie alle tutor di Santa Sofia, senza di loro il corso non ci sarebbe stato: Fulvia Mengozzi, Roberta Gentili, Annunziata Milanesi, Cesare Branchetti, Julia Ghinassi, Giacoma Cammarata, Licia Magnanici".

Tutti contenti per questa nuova bella esperienza fra tagliatelle e strozzapreti fatti a mano, tanto da sentirsi già pronti, per organizzare un altro corso.

Gilberto Mosconi