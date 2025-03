Manzelli (Uil): "Contratti applicati solo sulla carta e riposi saltati"

Paolo Manzelli della Uil di Cesena, è tra i sindacalisti che segue maggiormente il mondo dei lavoratori stagionali sul territorio e non risparmia critiche ad un sistema che ha delle lacune.

Manzelli, perchè le attività turistiche hanno difficoltà a trovare i dipendenti?

"E’ un tema spinoso, ma sicuramente il lavoro stagionale in riviera vive una situazione figlia di contratti nazionali applicati sulla carta ma spesso non nella realtà, perchè si saltano i riposi e non viene riconosciuta la professionalità".

Cosa ne pensa della possibilità di assumere come apprendisti tutti gli studenti delle scuole superiori e non soltanto negli istituti professionalizzanti?

"A nostro avviso la Regione Emilia-Romagna ha sbagliato a liberalizzare l’apprendistato, perchè equivale a dire ‘prendete pure chi volete’. Non funziona così, è una falsa risposta ad un problema reale, piuttosto si devono retribuire meglio i lavoratori".

E’ chiaro che il lavoro in un’attività turistica non è più attrattivo, come si può dare una risposta?

"Il turismo è vitale per la nostra economia, ma c’è bisogno anche di un progetto politico per dare una nuova attrattiva, passando da una riqualificazione del settore, perchè i giovani non vedono il loro futuro nel turismo".

L’utile delle imprese turistiche si è assottigliato e le aziende devono quindi contenere i costi.

"D’accordo, ma al centro ci deve essere la programmazione, perchè i diritti dei lavoratori sono importanti e per fare cassa non si massimizza il profitto penalizzando la forza lavoro".

Cosa chiedete alle imprese turistiche?

"Tutti gli operatori del settore devono fare sistema e irrobustire l’offerta di lavoro in termini di opportunità; nessuno si salva da solo, tutti devono fare la loro parte e noi siamo disponibili ad un confronto per capire cosa serve e dare delle risposte concrete".

Giacomo Mascellani