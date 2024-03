Marchi contraffatti, due denunciati

Sequestrati oltre mille portachiavi e accessori raffiguranti modellini di scarpe recanti il logo di una nota marca di abbigliamento contraffatta. Denunciati per commercio di prodotti con segni falsi i titolari di due esercizi commerciali di Cesena. È l’epilogo di una operazione, nei giorni scorsi, della Guardia di Finanza cesenate volta a combattere tutte le manifestazioni illecite in grado di turbare il libero svolgimento delle attività d’impresa sane. Ma non è tutto: nel corso di controlli sui luoghi di lavoro le fiamme gialle hanno anche scoperto sei lavoratori impiegati in maniera irregolare o in nero in vari settori, tra i quali quello della ristorazione e del commercio di alimentari.